Номінального власника онлайн-казино Pin-Up затримали правоохоронці: у чому підозрюють (ВІДЕО)

Працівники Державного бюро розслідувань затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де проводив спільний час із росіянами - реальними власниками онлайн-казино.

Як наголошують в ДБР, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

"Крім того, пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України", - повідомляють в ДБР.

Там додають, що особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території РФ та російських веб-ресурсах.

Як зауважують в ДБР, на підставі зібраних доказів повідомлено про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Наразі ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих коштів в дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.

Раніше суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Також у цій справі застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно керівника КРАІЛ Івана Рудого без права на внесення застави. Його підозрюють у підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-Up та ігноруванні доказів зв'язків його власника з країною-агресоркою.