Номинального владельца онлайн-казино Pin-Up задержали правоохранители: в чем подозревают (ВИДЕО)

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию. Также установлено, что задержанный довольно продолжительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с россиянами – реальными владельцами онлайн-казино.

Как отмечают в ГБР, документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.

"Кроме того, связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории так называемой "ЛНР", наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс РФ, а также вооруженная агрессия против Украины", – сообщают в ГБР.

Там добавляют, что лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой "СВО". Именно онлайн-казино продолжает деятельность на территории РФ и российских веб-ресурсах.

Как отмечают в ГБР, на основании собранных доказательств сообщено о подозрениях фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино и топ-менеджеру контролирующего органа по фактам пособничества государству-агрессору, а также директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

В настоящее время ГБР совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных средств в доход государства в соответствии с нормами действующего законодательства.

Ранее суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

Также по этому делу применена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя КРАИЛ Ивана Рудого без права на внесение залога.