Бенефициарам и руководству онлайн-казино Pin-Up сообщили о подозрениях: в чем обвиняют

Государственное бюро расследований сообщило о подозрениях бенефициарным владельцам и топменеджерам онлайн-казино Pin-Up, подозреваемого в отмывании российских денег.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в рамках расследования деятельности коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в Интернете, были обнаружены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.

Сообщается, что правоохранители провели большой комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, подтвердивших негативные последствия боеспособности Вооруженных сил Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

По данным следствия, связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории так называемой ЛНР, наполняя таким образом бюджет агрессора. Кроме того, за их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс РФ, а также вооруженная агрессия против Украины.

К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения осуществляло финансирование ветеранов так называемой «СВО». Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.

"На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях по ст. 111-2 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности, директору и владельцу торговой марки и доменного имени", — отмечают в ГБР.

Ранее АРМА вместе с ГБР обеспечили, чтобы миллиарды гривен Pin-Up продолжили работать на Вооруженных силах Украины.

Напомним, что в начале сентября 2024 года АРМА в совместном взаимодействии с представителями Государственного бюро расследований взыскали рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора РФ. АРМА приобрела на эти средства военные облигации в поддержку ВСУ.

25 октября судья Печерского районного суда г. Киева Светлана Смык приняла решение о снятии ареста с этих средств. Тогда же АРМА срочно обратилось в ГБР с просьбой наложить новый арест на эти средства.

Позже, а именно 30 октября, решением Печерского суда города Киева было удовлетворено ходатайство ГБР о повторном аресте средств онлайн-казино Pin-Up. А 19 ноября Pin-UP отказался от апелляционной жалобы на арест этих средств.

Поэтому российские деньги продолжают работать в поддержку Сил обороны Украины.