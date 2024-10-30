НБУ курс:

USD

41,38

+0,05

EUR

44,61

--0,09

Наличный курс:

USD

41,51

41,45

EUR

45,15

45,00

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Финансы
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Суд снова арестовал 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up

Суд снова арестовал 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up
Изображение: freepik

Решением Печерского суда города Киева от 30 октября 2024 года удовлетворено ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР) об аресте средств онлайн-казино Pin-Up.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"Отличная работа ГБР! Спасибо за мгновенное реагирование и внесение соответствующего ходатайства в суд! Именно так должно быть в правовом государстве. Ни копейки средств агрессора и таких, что легализованы преступным путем, не будет возвращено", — отметила глава АРМА Елена Дума, добавив, что каждая гривна, каждый миллиард должны идти на Силы обороны Украины и против врага.

На днях Печерский районный суд Киева отменил арест 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, связанного с представителями государства-агрессора. АРМА срочно обратилось в ГБР по поводу наложения нового ареста.

Глава АРМА тогда заявила, что снятие ареста произошло вопреки закону и постановлению правительства №187 от 3 марта 2022 года, которым четко определен мораторий на возврат средств РФ.

Напомним, АРМА в совместном взаимодействии с ГБР взыскали рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора РФ.

Арма приобрела на эти средства военные облигации в поддержку ВСУ.

"Акцентирую, ни в коем случае средства, направленные на ВСУ, не будут возвращены врагу. За происходящим наблюдают и международные партнеры, которые помогают Украине в войне против врага. Такие решения являются "лакмусом фиолетовым" для ускорения судебной реформы", — подытожила Дума.

Автор:
Ольга Колесниченко