Суд снова арестовал 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up

Решением Печерского суда города Киева от 30 октября 2024 года удовлетворено ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР) об аресте средств онлайн-казино Pin-Up.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"Отличная работа ГБР! Спасибо за мгновенное реагирование и внесение соответствующего ходатайства в суд! Именно так должно быть в правовом государстве. Ни копейки средств агрессора и таких, что легализованы преступным путем, не будет возвращено", — отметила глава АРМА Елена Дума, добавив, что каждая гривна, каждый миллиард должны идти на Силы обороны Украины и против врага.

На днях Печерский районный суд Киева отменил арест 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, связанного с представителями государства-агрессора. АРМА срочно обратилось в ГБР по поводу наложения нового ареста.

Глава АРМА тогда заявила, что снятие ареста произошло вопреки закону и постановлению правительства №187 от 3 марта 2022 года, которым четко определен мораторий на возврат средств РФ.

Напомним, АРМА в совместном взаимодействии с ГБР взыскали рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора РФ.

Арма приобрела на эти средства военные облигации в поддержку ВСУ.

"Акцентирую, ни в коем случае средства, направленные на ВСУ, не будут возвращены врагу. За происходящим наблюдают и международные партнеры, которые помогают Украине в войне против врага. Такие решения являются "лакмусом фиолетовым" для ускорения судебной реформы", — подытожила Дума.