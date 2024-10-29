Суд отменил арест 2,6 млрд грн онлайн-казино, которые уже отдали ВСУ

Печерский районный суд Киева отменил арест 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, связанного с представителями государства-агрессора. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) срочно обратилось в Государственное бюро расследований (ГБР) по поводу наложения нового ареста.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, судья Печерского суда Светлана Смык не просто провела заседание, но и успела сразу выдать определение суда и резолютивную часть об отмене ареста на 2,6 млрд гривен Pin-Up.

"День в день это никогда не происходит. Здесь нужно задуматься. Циническая позиция суда. Убеждена, что это происходит не просто так", — подчеркивает Дума.

Она отмечает, что снятие ареста происходит вопреки закону и постановлению Правительства №187 от 3 марта 2022 года, которым четко определен мораторий на возврат средств РФ.

"Разочаруем адвокатов, которые через полчаса после решения суда уже были в стенах АРМА с вопросом о возвращении 2,6 млрд грн. Мы уже обратились в ГБР по поводу наложения нового ареста на эти средства", — отмечает Дума.

Напомним, АРМА в совместном взаимодействии с ГБР взыскали рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора РФ.

АРМА приобрела на эти средства военные облигации в поддержку ВСУ.

"Акцентирую, ни в коем случае средства направленные на ВСУ не будут возвращены врагу. Происходящее — наблюдают и международные партнеры, которые помогают Украине в войне против врага. Такие решения являются "лакмусом фиолетовым" для ускорения судебной реформы", — подытожила Дума.