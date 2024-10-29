Суд скасував арешт 2,6 млрд грн онлайн-казино, які вже віддали ЗСУ

Печерський районний суд Києва скасував арешт 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, пов’язаного із представниками держави-агресора. Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) терміново звернулося до Державного бюро розслідувань (ДБР) щодо накладання нового арешту.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, суддя Печерського суду Світлана Смик не просто провела засідання, а й встигла одразу видати ухвалу суду та резолютивну частину про скасування арешту на 2,6 млрд гривень Pin-Up.

"День в день це ніколи не відбувається. Тут - потрібно задуматись. Цинічна позиція суду. Переконана, що це відбувається не просто так", - підкреслює Дума.

Вона наголошує, що зняття арешту відбувається всупереч закону та постанові Уряду №187 від 3 березня 2022 року, якою чітко визначено мораторій на повернення коштів РФ.

"Розчаруємо адвокатів, які через півгодини після рішення суду вже були в стінах АРМА з питанням про повернення 2,6 млрд грн. Ми вже звернулися до ДБР щодо накладення нового арешту на ці кошти", - зауважує Дума.

Нагадаємо, АРМА у спільній взаємодії з ДБР стягнули рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками держави-агресора РФ.

АРМА придбала на ці кошти військові облігації на підтримку ЗСУ.

"Акцентую, в жодному разі кошти направлені на ЗСУ не будуть повернуті ворогу. Те, що відбувається - спостерігають і міжнародні партнери, які допомагають Україні у війні проти ворога. Такі рішення є «лакмусом фіолетовим» для прискорення судової реформи", - підсумувала Дума.