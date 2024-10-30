Суд знову арештував 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up

Рішенням Печерського суду міста Києва від 30 жовтня 2024 року задоволено клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР) про арешт коштів онлайн-казино Pin-Up.

Про це повідомила пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Відмінна робота ДБР! Дякую за миттєві реагування та внесення відповідного клопотання до суду! Саме так має бути в правовій державі. Ні копійки коштів агресора та таких, що були легалізовані злочинним шляхом, не буде повернуто", - зазначила голова АРМА Олена Дума, додавши, що кожна гривня, кожен мільярд повинні йти на Сили оборони України та проти ворога.

Днями Печерський районний суд Києва скасував арешт 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up, пов’язаного із представниками держави-агресора. АРМА терміново звернулося до ДБР щодо накладання нового арешту.

Голова АРМА тоді заявила, що зняття арешту відбулося всупереч закону та постанові уряду №187 від 3 березня 2022 року, якою чітко визначено мораторій на повернення коштів РФ.

Нагадаємо, АРМА у спільній взаємодії з ДБР стягнули рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками держави-агресора РФ.

АРМА придбала на ці кошти військові облігації на підтримку ЗСУ.

"Акцентую, в жодному разі кошти, направлені на ЗСУ, не будуть повернуті ворогу. Те, що відбувається - спостерігають і міжнародні партнери, які допомагають Україні у війні проти ворога. Такі рішення є "лакмусом фіолетовим" для прискорення судової реформи", - підсумувала Дума.