Бенефіціарам та керівництву онлайн-казино Pin-Up повідомили про підозри: у чому звинувачують

Державне бюро розслідувань повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up,яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що у межах розслідування діяльності комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор в інтернеті, були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

Повідомляється, що правоохоронці провели великий комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Збройних сил України через використання послуг цього онлайн-казино.

За даними слідства, пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої «ЛНР», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Крім того, їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

"На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені", - зауважують в ДБР.

Раніше АРМА разом з ДБР забезпечили, аби мільярди гривень Pin-Up продовжили працювати на Збройні Сили України.

Нагадаємо, що на початку вересня 2024 року АРМА у спільній взаємодії з представниками Державного бюро розслідуваньстягнули рекордні 2,6 млрд грнз рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками держави-агресора РФ. АРМА придбала на ці кошти військові облігації на підтримку ЗСУ.

25 жовтня суддя Печерського районного суду м. Києва Світлана Смик ухвалила рішення про зняття арешту з цих коштів. Тоді ж АРМА терміново звернулося до ДБР з проханням накласти новий арешт на ці кошти.

Пізніше, а саме 30 жовтня рішенням Печерського суду міста Києва було задоволено клопотання ДБР про повторний арешт коштів онлайн-казино Pin-Up. А вже 19 листопада Pin-UP відмовився від апеляційної скарги на арешт цих коштів.

Тож російські гроші продовжують працюватина підтримку Сил оборони України.