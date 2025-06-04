Російське онлайн-казино Pin-Up позбавили ліцензії на роботу в Україні

Державне агентство "ПлейСіті" анулювало ліцензію на роботу в Україні онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Там зазначили, що до запуску державного агентства рішення про видачу ліцензій ухвалювала людина. У Мінцифри це назвали "одним із найкорумпованіших етапів у сфері азартних ігор".

"ПлейСіті" автоматизує процес, щоб усунути людський фактор і зробити сферу прозорою та контрольованою.

Агентство повідомило, що анулювало ліцензію російському казино PIN-UP на роботу в Україні. І назвало це першим кроком до "формування прозорого й чесного ринку, у якому немає місця компаніям, повʼязаним із країною-агресором".

""ПлейСіті" вже запустило реформу грального ринку, щоб він відповідав цим критеріям та став привабливим для національних і міжнародних компаній. Перші кроки — цифровізація ліцензування, моніторинг роботи казино й перезапуск лотерейного бізнесу. Прозорий гральний ринок — це додаткові 10 мільярдів гривень у бюджет", - підкреслив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Справа казино Pin-Up

Раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

Крім того, ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up, а директора відправили на два місяці під варту без права внесення застави. Його підозрюють у відмиванні російських коштів.

Також у цій справі застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно керівника вже ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого без права на внесення застави. Його підозрюють у підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-Up та ігноруванні доказів зв'язків його власника з країною-агресоркою і у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

Нагадаємо, що на початку вересня 2024 року Агентство з розшуку та менеджменту активів у спільній взаємодії з представниками ДБР стягнули рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казиноPin-Up. АРМА придбала на ці кошти військові облігації на підтримку ЗСУ.