Бізнес вимагає переглянути рішення щодо призначення директора БЕБ: що каже переможець конкурсу

Українська бізнес-спільнота заявила, що стурбована рішенням уряду щодо непризначення на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського, обраного на прозорому конкурсі.

Як пише Delo.ua, відповідну заяву опублікував засновник групи компаній Advanter Group та спільноти Board Андрій Длігач.

Бізнес звернувся до влади

Український бізнес звернувся до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом переглянути рішення уряду щодо непризначення директора БЕБ, обраного за результатами конкурсу.

У заяві йдеться, що перезавантаження БЕБ "вже три роки є однією з основних вимог як українського бізнесу, так і міжнародних партнерів та інвесторів".

"Незаконний силовий тиск на бізнес у традиціях сумнозвісної "податкової міліції" залишається одним із ключових факторів зниження інвестиційної привабливості України, а внаслідок цього - суттєвого обмеження продуктивності праці, доходів бюджету, реальних заробітних плат, зайнятості тощо. Зобов’язання змінити цю ситуацію неодноразово звучали публічно з вуст президента України та зафіксовані в домовленостях з міжнародними фінансовими інституціями", - наголошує бізнес-спільнота.

У заяві підкреслюється, що порушення зобов'язань в умовах війни та економічного спаду негативно вплине на інвестиційні рішення українських та іноземних партнерів, а також на політику міжнародних організацій та урядів щодо України.

Український бізнес закликає уряд переглянути рішення та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора Бюро економічної безпеки, що стане сигналом про відданість України "принципам верховенства права та міжнародним зобов'язанням".

Серед підписантів заяви - Європейська бізнес-асоціація (ЄБА), Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України, міжнародна бізнес-спільнота Board, Торгово-промислова палата України (ТППУ), CEO Club Ukraine, Спілка українських підприємців (СУП), ГО "Асоціація приватних роботодавців", "Асоціація Українське об’єднання лізингодавців", "Асоціація франчайзингу", ГО "Підприємницька платформа "Дій" Ювеліри", ГС "Національна організація роздрібної торгівлі", ГС "Рада Бізнесу Тернопілля", Асоціація лізингодавців України.

Реакція переможця конкурсу

На рішення уряду також відреагував сам переможець конкурсу Олександр Цивінський. Він заявив, що для нього "є принциповим питання з’ясувати, які саме „безпекові оцінки" стали підставою для відповідного рішення", зважаючи на те, що він має допуск до державної таємниці.

Він зауважив, що як службовець правоохоронного органу успішно проходив 10 років усі перевірки СБУ

Цивінський наголосив, що очікує підтвердження офіційними особами інформації щодо непризначення директора БЕБ, а також додав, що звернувся до уряду, конкурсної комісії та СБУ задля отримання "усієї інформації, в тому числі тої, яка стосується безпекової оцінки".

Чому не погодили

Конкурс на керівника БЕБ 24 червня виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський. Він отримав одностайну підтримку міжнародних членів комісії БЕБ, голос яких є вирішальним.

Проте під час засідання стало відомо, що Цивінський має родичів із російським громадянством. Сам Цивінський пояснював, що паспорт РФ має його батько, однак із ним він уже не спілкується упродовж кількох років.

А 7 липня Кабінет міністрів України відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду керівника БЕБ та звернувся до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, який планує розглянути виділення чергового траншу.

Зауважимо, наразі обов'язки керівника БЕБ покладені на Сергія Перхуна.



