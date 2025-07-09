Бизнес требует пересмотреть решение о назначении директора БЭБ: что говорит победитель конкурса

Украинское бизнес-сообщество заявило, что обеспокоено решением правительства о неназначении на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского, избранного на прозрачном конкурсе.

Как пишет Delo.ua, соответствующее заявление опубликовал основатель группы компаний Advanter Group и сообщества Board Андрей Длигач.

Бизнес обратился к власти

Украинский бизнес обратился к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом пересмотреть решение правительства о неназначении директора БЭБ, избранного по результатам конкурса.

В заявлении говорится, что перезагрузка БЭБ "уже три года является одним из основных требований как украинского бизнеса, так и международных партнеров и инвесторов".

"Незаконное силовое давление на бизнес в традициях печально известной "налоговой милиции" остается одним из ключевых факторов снижения инвестиционной привлекательности Украины, а вследствие этого — существенного ограничения производительности труда, доходов бюджета, реальных заработных плат, занятости и т.д. Обязательства изменить эту ситуацию институциями", — отмечает бизнес-сообщество.

В заявлении подчеркивается, что нарушение обязательств в условиях войны и экономического спада окажет негативное влияние на инвестиционные решения украинских и иностранных партнеров, а также на политику международных организаций и правительств в отношении Украины.

Украинский бизнес призывает правительство пересмотреть решение и назначить кандидата, поданного Комиссией по отбору директора Бюро экономической безопасности, который станет сигналом о приверженности Украины "принципам верховенства права и международным обязательствам".

Среди подписантов заявления — Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), Коалиция бизнес-сообществ за модернизацию Украины, международное бизнес-сообщество Board, Торгово-промышленная палата Украины (ТППУ), CEO Club Ukraine, Союз украинских предпринимателей (СУП), ГО "Ассоциация частных работодателей", "Ассоциация Украинское объединение" франчайзинга", ОО "Предпринимательская платформа "Действуй" Ювелиры", ГС "Национальная организация розничной торговли", ГС "Совет Бизнеса Тернопольщины", Ассоциация лизингодателей Украины.

Реакция победителя конкурса

На решение правительства также отреагировал победитель конкурса Александр Цивинский. Он заявил, что для него "является принципиальным вопрос выяснить, какие именно "безопасные оценки" стали основанием для соответствующего решения", учитывая, что у него есть допуск к государственной тайне.

Он отметил, что в качестве служащего правоохранительного органа успешно проходил 10 лет все проверки СБУ

Цивинский подчеркнул, что ожидает подтверждения официальными лицами информации о неназначении директора БЭБ, а также добавил, что обратился к правительству, конкурсной комиссии и СБУ для получения "всей информации, в том числе той, которая касается оценки безопасности".

Почему не согласовали

Конкурс на руководителя БЭБ 24 июня выиграл детектив НАБУ Александр Цивинский. Он получил единодушную поддержку международных членов комиссии БЭБ, голос которых решающий.

Однако во время заседания стало известно, что у Цивинского родственники с российским гражданством. Сам Цивинский объяснял, что паспорт РФ имеет его отец, однако с ним он уже не общается в течение нескольких лет.

А 7 июля Кабинет министров Украины отклонил кандидатуру Александра Цивинского на должность руководителя БЭБ и обратился в комиссию с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности.

Выбор главы БЭБ по результатам конкурса к июлю этого года является условием программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом, который планирует рассмотреть выделение очередного транша.

Заметим, что обязанности руководителя БЭБ возложены на Сергея Перхуна.



