Через родичів з РФ: уряд не погодив кандидатуру Цивінського на посаду директора БЕБ

Кабінет міністрів України відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду керівника Бюро економічної безпеки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу уряду.

Чому не погодили

Зазначається, що уряд вивчив додаткові матеріали, надані, зокрема, Службою безпеки України, щодо питань національної безпеки, що містять відповідні безпекові оцінки.

"За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової, члени Кабінету міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії", - йдеться у повідомленні.

В уряді наголосили, що це рішення повністю відповідає положенням Закону України "Про Бюро економічної безпеки" та забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ.

Плюнули в обличчя

На рішення уряду відреагував народний депутат Ярослав Железняк.

Він підкреслив, що це рішення є абсолютно нелегальним і буде дуже дорого коштувати нашій країні через втрату залишків міжнародної довіри.

"Ну і українському бізнесу просто плюнули в обличчя….могли б одразу в рамках форуму «монологів бізнесу та влади» зробити, щоб всім одразу було зрозуміло", - наголосив нардеп.

Скандал з родичами з РФ

Конкурс на керівника БЕБ 24 червня виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський, який був одним з керівників операції "Чисте місто".

Він отримав одностайну підтримку міжнародних членів комісії БЕБ, голос яких є вирішальним.

Проте під час засідання стало відомо, що Цивінський має родичів із російським громадянством. Сам Цивінський пояснював, що паспорт РФ має його батько, однак із ним він уже не спілкується упродовж кількох років.

Зауважимо, наразі обов'язки керівника БЕБ покладені на Сергія Перхуна.

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, який планує розглянути виділення чергового траншу.