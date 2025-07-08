З 1 серпня надавачі соціальних послуг звільняються від ПДВ: чому це важливо

З 1 серпня 2025 року в Україні набувають чинності важливі зміни, спрямовані на розвиток ринку соціальних послуг. Завдяки ініціативі Міністерства соціальної політики України, усі надавачі соціальних послуг звільняються від сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

"Щоб зробити послуги більш доступними, зменшити фінансове навантаження на надавачів соціальних послуг, простимулювати ринок соціальних послуг та привести національне законодавство у відповідність до європейської практики, Мінсоцполітики ініціювало законодавчі зміни, які передбачають звільнення надавачів соціальних послуг від сплати податку на додану вартість (ПДВ)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Верховна Рада підтримала ці зміни: тепер усі надавачі соціальних послуг, незалежно від форми власності, звільняються від сплати ПДВ. Єдина умова – бути включеними до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Чому це важливо?

Зменшення фінансового тиску на надавачів.

Більше можливостей для розвитку та залучення нових команд.

Конкуренція не за ознаками, а за якістю послуг.

Менше бюрократії — більше підтримки для людей.

"Звільнення діяльності із надання соціальних послуг від ПДВ — це реальний крок для забезпечення доступності соціальної підтримки громадян, підтримки громадського сектору та виконання державою своїх соціальних зобов’язань перед людьми. Ми сподіваємося, що такі зміни сприятимуть залученості надавачів, їх розвитку та вдосконаленню якості послуг", — зазначила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2025 року платникам податків відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ. Це на 10,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Та більше за такий показник у 2023 році на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн ПДВ).