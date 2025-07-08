С 1 августа предоставители социальных услуг освобождаются от НДС

С 1 августа 2025 года в Украине вступают в силу важные изменения, направленные на развитие рынка социальных услуг. Благодаря инициативе Министерства социальной политики Украины, все предоставители социальных услуг освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Чтобы сделать услуги более доступными, уменьшить финансовую нагрузку на поставщиков социальных услуг, простимулировать рынок социальных услуг и привести национальное законодательство в соответствие с европейской практикой, Минсоцполитики инициировало законодательные изменения, которые предусматривают освобождение поставщиков социальных услуг от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Верховная Рада поддержала эти изменения: теперь все поставщики социальных услуг, независимо от формы собственности, освобождаются от НДС. Единственное условие – быть включенными в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.

Почему это важно?

Уменьшение финансового давления на поставщиков.

Больше возможностей для развития и привлечения новых команд.

Конкуренция не по признакам, а по качеству услуг.

Меньше бюрократии больше поддержки для людей.

"Освобождение деятельности по предоставлению социальных услуг от НДС — это реальный шаг для обеспечения доступности социальной поддержки граждан, поддержки общественного сектора и выполнения государством своих социальных обязательств перед людьми. Мы надеемся, что такие изменения будут способствовать вовлечению предоставлятелей, их развитию и совершенствованию качества услуг", — отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Напомним, по состоянию на 1 мая 2025 года налогоплательщикам возмещено 55,5 млрд грн НДС. Это на 10,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года.