До $60 тысяч: предоставители соцуслуг и услуг раннего вмешательства могут получить финансовую поддержку

В украинских общинах начата реализация проекта финансовой поддержки субъектов, предоставляющих социальные услуги и услуги раннего вмешательства, в виде малых грантов. Проект, направленный на предоставление семьям с детьми и детям услуги раннего вмешательства и семи социальных услуг, начат в общинах 11 областей Украины.

Об этом 28 февраля сообщило Министерство социальной политики Украины.

Как отмечает ведомство, соответствующий меморандум подписали министр социальной политики Оксана Жолнович, гендиректор Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью Виталий Музыченко, глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Мунир Мамедзаде и директор по программам развития посольства Великобритании в Украине Стефан Коссофф.

По словам Жолкович, в условиях войны качественные социальные услуги в общинах чрезвычайно важны для поддержки людей, особенно из уязвимых категорий. Минсоцполитики делает все необходимые шаги для укрепления системы социальной защиты.

Условия финансовой поддержки

По условиям проекта, организации, предоставляющие социальные услуги, которые будут отвечать установленным критериям, получат возможность получить грантовую поддержку до 60 тыс. долларов США для реализации одной или нескольких услуг. Общий бюджет проекта составляет более 6 млн. долларов, то есть примерно 100 организаций смогут получить финансирование, что в свою очередь будет способствовать формированию эффективного рынка доступных социальных услуг на местном уровне.

Основные задачи проекта

Основной задачей проекта является предоставление семьям с детьми и детям услуги раннего вмешательства и семи социальных услуг, в частности:

формирование жизнестойкости;

дневной уход за детьми с инвалидностью (для детей с инвалидностью группы А);



сопровождение во время инклюзивного обучения;

сопровождение во время инклюзивного обучения; временный отдых для родителей или лиц, их заменяющих, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью;

социальное сопровождение семей с детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

транзитное поддержанное проживание/учебная социальная квартира (дом) для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте от 16 до 23 лет;

социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и услуги раннего вмешательства.

Напомним, у определены победители правительственной программы "Собственное дело", подавшие заявки с 20 января по 2 февраля 2025 года. По итогам второй волны 340 предпринимателей получат микрогранты на 81 млн. грн., что будет способствовать созданию 546 новых рабочих мест.