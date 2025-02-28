До $60 тисяч: надавачі соцпослуг та послуг раннього втручання можуть отримати фінансову підтримку

В українських громадах розпочато реалізацію проєкту фінансової підтримки надавачів соціальних послуг та послуги раннього втручання у вигляді малих грантів. Проєкт, спрямований на надання сім’ям з дітьми та дітям послуги раннього втручання та семи соціальних послуг, розпочато в громадах 11 областей України.

Про це 28 лютого повідомило Міністерство соціальної політики України.

Як зазначає відомство, відповідний меморандум підписали міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, гендиректор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко, голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мунір Мамедзаде та директор з програм розвитку посольства Великої Британії в Україні Стефан Коссофф.

За словами Жолкович, в умовах війни якісні соціальні послуги в громадах надзвичайно важливі для підтримки людей, особливо з вразливих категорій. Наразі Мінсоцполітики робить всі необхідні кроки для зміцнення системи соціального захисту.

Умови фінансової підтримки

За умовами проєкту надавачі соціальних послуг, які відповідатимуть встановленим критеріям, матимуть можливість отримати грантову підтримку до 60 тис. доларів США для реалізації однієї або декількох послуг. Загальний бюджет проєкту становить понад 6 млн доларів, тобто приблизно 100 організацій зможуть отримати фінансування, що у свою чергу сприятиме формуванню ефективного ринку доступних соціальних послуг на місцевому рівні.

Основні задачі проєкту

Основною задачею проєкту є надання сім’ям з дітьми та дітям послуги раннього втручання та семи соціальних послуг, зокрема:

формування життєстійкості; денний догляд за дітьми з інвалідністю (для дітей з інвалідністю групи А);



денний догляд за дітьми з інвалідністю (для дітей з інвалідністю групи А); супровід під час інклюзивного навчання; тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю;

супровід під час інклюзивного навчання; тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю; соціальний супровід сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;

транзитне підтримане проживання/навчальна соціальна квартира (будинок) для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком від 16 до 23 років;

соціальний супровід сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та послуги раннього втручання.

Нагадаємо, визначено переможців урядової програми “Власна справа”, які подали заявки з 20 січня по 2 лютого 2025 року. За підсумками другої хвилі 340 підприємців отримають мікрогранти на 81 млн грн, що сприятиме створенню 546 нових робочих місць.