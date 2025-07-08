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Податкові надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,2%, або на 36,4 млрд грн

гроші
Надходження до місцевих бюджетів за півріччя зросли на 18,2%

За січень–червень 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 236,5 млрд грн, що на 18,2% (майже на 36,4 млрд грн) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис в о. Голови ДПС Лесі Карнаух.

Основні джерела наповнення:

  • податок на доходи фізичних осіб – 138 млрд грн (+19,6% до січня – червня минулого року);
  • єдиний податок – 38 млрд грн (+13,2 %); 
  • податок на прибуток підприємств – 18,2 млрд грн (+22,2 %);
  • податок на майно – 26,8 млрд грн (+14,8 %);
  • акцизний податок з вироблених в Українi підакцизних товарiв (продукцiї) – 1,3 млрд грн (+62,5%); 
  • туристичний збiр – 142,6 млн грн (+33,2%); 
  • екологічний податок – 765,2 млн грн (+3,5 %).   

"Податкова на місцях разом із громадами працює над підвищенням якості адміністрування податків. Що більше коштів отримуватимуть місцеві бюджети, то більше можливостей для реалізації важливих проєктів. Разом з громадами та бізнесом ми формуємо ресурс для розвитку, попри складні умови", - зазначила Карнаух.

Фото 2 — Податкові надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,2%, або на 36,4 млрд грн

Нагадаємо, ДПС за 5 місяців поточного року перевищила планові показники з надходження до держбюджету податку на додану вартість. У січні – травні надходження перевиконані на 9,5 %. Загалом після бюджетного відшкодування надійшло 134,4 млрд грн ПДВ, що на 11,7 млрд грн більше за план. Загалом ДПС виконує план з ПДВ на 109,5 %. 

Автор:
Тетяна Бесараб