Налоговые поступления в местные бюджеты выросли на 18,2% или на 36,4 млрд грн

За январь-июнь 2025 года в местные бюджеты поступило 236,5 млрд. грн., что на 18,2% (почти на 36,4 млрд. грн.) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение в о. Главы ДПС Леси Карнаух.

Основные источники наполнения:

налог на доходы физических лиц – 138 млрд грн (+19,6% к январю – июню прошлого года);

единый налог – 38 млрд грн (+13,2%);

налог на прибыль предприятий – 18,2 млрд грн (+22,2%);

налог на имущество – 26,8 млрд грн (+14,8%);

акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) – 1,3 млрд грн (+62,5%);

туристический сбор – 142,6 млн грн (+33,2%);

экологический налог – 765,2 млн. грн. (+3,5%).

"Налоговая на местах вместе с общинами работает над повышением качества администрирования налогов. Чем больше будут получать местные бюджеты, тем больше возможностей для реализации важных проектов. Вместе с общинами и бизнесом мы формируем ресурс для развития, несмотря на сложные условия", — отметила Карнаух.

Напомним, ГНС за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.