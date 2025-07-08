- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Налоговые поступления в местные бюджеты выросли на 18,2% или на 36,4 млрд грн
За январь-июнь 2025 года в местные бюджеты поступило 236,5 млрд. грн., что на 18,2% (почти на 36,4 млрд. грн.) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение в о. Главы ДПС Леси Карнаух.
Основные источники наполнения:
- налог на доходы физических лиц – 138 млрд грн (+19,6% к январю – июню прошлого года);
- единый налог – 38 млрд грн (+13,2%);
- налог на прибыль предприятий – 18,2 млрд грн (+22,2%);
- налог на имущество – 26,8 млрд грн (+14,8%);
- акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) – 1,3 млрд грн (+62,5%);
- туристический сбор – 142,6 млн грн (+33,2%);
- экологический налог – 765,2 млн. грн. (+3,5%).
"Налоговая на местах вместе с общинами работает над повышением качества администрирования налогов. Чем больше будут получать местные бюджеты, тем больше возможностей для реализации важных проектов. Вместе с общинами и бизнесом мы формируем ресурс для развития, несмотря на сложные условия", — отметила Карнаух.
Напомним, ГНС за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.