Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,80

+0,06

EUR

49,03

--0,09

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,44

49,23

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Налоговые поступления в местные бюджеты выросли на 18,2% или на 36,4 млрд грн

деньги
Поступления в местные бюджеты за полугодие выросли на 18,2%

За январь-июнь 2025 года в местные бюджеты поступило 236,5 млрд. грн., что на 18,2% (почти на 36,4 млрд. грн.) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение в о. Главы ДПС Леси Карнаух.

Основные источники наполнения:

  • налог на доходы физических лиц – 138 млрд грн (+19,6% к январю – июню прошлого года);
  • единый налог – 38 млрд грн (+13,2%);
  • налог на прибыль предприятий – 18,2 млрд грн (+22,2%);
  • налог на имущество – 26,8 млрд грн (+14,8%);
  • акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) – 1,3 млрд грн (+62,5%);
  • туристический сбор – 142,6 млн грн (+33,2%);
  • экологический налог – 765,2 млн. грн. (+3,5%).

"Налоговая на местах вместе с общинами работает над повышением качества администрирования налогов. Чем больше будут получать местные бюджеты, тем больше возможностей для реализации важных проектов. Вместе с общинами и бизнесом мы формируем ресурс для развития, несмотря на сложные условия", — отметила Карнаух.

Фото 2 — Налоговые поступления в местные бюджеты выросли на 18,2% или на 36,4 млрд грн

Напомним, ГНС за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.

Автор:
Татьяна Бессараб