Збитки від окупації Запорізької АЕС вже перевищують 28 млрд грн

Вартість зруйнованих і пошкоджених окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом" перевищує 28 млрд грн.

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Фахівці ДП "НАЕК "Енергоатом" провели попередній аналіз наслідків окупації Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів компанії, розташованих в місті Енергодар, руйнування та пошкодження будівель і споруд станції. За його результатами – вартість активів, які були знищені та пошкоджені, станом на 1 листопада 2022 року становить 28 184 млн грн, зокрема основних засобів – 27 804 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що остаточний розмір втрат і збитків, завданих Запорізькій АЕС Росією, буде визначений після деокупації станції та повної перевірки й інвентаризації всього майна.

"НАЕК "Енергоатом" вживатиме всіх заходів, щоб задля відшкодування всієї шкоди та збитків, завданих Енергоатому, до відповідальності притягнули і країну-агресорку, і її державну корпорацію з атомної енергії "Росатом", яка разом з військовими РФ бере безпосередню участь у злочинах і актах ядерного тероризму", - підкреслили в "Енергоатомі".

Зазначимо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив під час зустічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві, що після документального оформлення Росією захоплення нею Запорізької атомної електростанції МАГАТЕ буде контактувати з питань ЗАЕС лише з Україною.

Тим часом, живлення ЗАЕС вдалося відновити від зовнішньої лінії після того, як напередодні російські обстріли пошкодили підстанції на підконтрольній Україні території.