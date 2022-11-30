Россию предлагают официально называть Московией

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица предложил вернуть России историческое название Московия на законодательном уровне в Украине, ссылаясь на опыт именований государств у других народов.

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Об этом Сергей Кислица написал в Twitter.

Он напомнил, что "Московия" – это историческое название российских агрессоров, а "Россия" – название украденное.

"Возьмем Magyarország Венгрия (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakouskо (Slovak) одним словом, кто как хочет, так и называет. Так что нам – Кабмину, Верховной Раде – мешает вернуть Московии ее историческое название. Нынешняя все равно украдена", – предложил Кислица.

Он также провел голосование, чтобы узнать мнение людей о его предложении.

На утро 30 ноября 98% пользователей поддержали такое предложение.

Отметим, Московия – историческое название России, фигурирующее в картах от XVI века. В Украине Московию называли Московщиной. Россия (греч. Ρωσία) – греко-византийское название Руси, ставшее заимствованным названием Московии. 22 октября 1721 года царь Петр I провозгласил Московское царство "Русской империей", а москвинов - "русскими".

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию по созданию реестра ущерба, нанесенного Украине в результате российской войны, и механизма выплаты репараций страной-агрессором РФ.