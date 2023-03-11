Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию: требует тщательной обработки

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию № 22/170958-эп, которая предлагает официально переименовать название страны-агрессора "России" на "Московию" с соответствующей заменой терминов "российский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация" .

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Ответ Зеленского на петицию, которую поддержали более 25 тысяч граждан, обнародован на сайте главы государства .

Президент отметил, что правовые основы отношений относительно названий географических объектов, к которым относятся, в частности, и государства, регулируются Законом Украины "О географических названиях".

По мнению Зеленского, поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия.

"С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о комплексной проработке этого вопроса, в частности с привлечением научных учреждений, и информированием меня и автора петиции о результатах", - подчеркнул президент.

Отметим, автором поданной 23 ноября петиции является гражданка Валерия Шахворостова. Она указывает, что только в 1721 году, то есть 301 год назад, московский царь Петр I провозгласил Московское царство Российской империей.

"Историческим названием России является Московия. То же касается государственных образований Московского княжества, Московского царства, империи. Это название употреблялось в европейских и в некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI—XIX веков также фигурирует это название", – говорится в петиции.

По мнению автора, это дало основания для дальнейшего "захвата истории" Киевской Руси. Она указывает, что для иностранцев названия Rus и Russia, Russie, Russland и т.д. выглядят почти тождественно, будто это название одного государства, которое претерпело определенные изменения с течением времени и во время переводов на разные языки, что, по его оценке, приводит к путанице на международном уровне.

Автор считает, что смена Украиной названия России в официальном употреблении станет мощным информационным ходом на международном уровне, который создаст в РФ и других странах запрос на вопрос "что такое Московия и почему украинцы переименовали Россию в Московию?" и ответную волну поиска информации.

В дальнейшем это должно привести к развеиванию "кремлевских мифов по поводу исторического прошлого великого русского народа" для россиян и граждан других государств, считавших Украину и Россию "единым целым" до начала полномасштабной войны России против Украины, и такой шаг поможет Украине в этой войне победить .

С этих же позиций об "историческом и украденном" названии России в конце 2022 года выступил и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. В открытом голосовании о переименовании России в Twitter 98% пользователей такое предложение поддержали.