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У Латвії планують перейменувати Калінінград
У Латвії експертна комісія з латиської мови запропонувала перейменувати Калінінград.
Про це повідомляє агенство LETA.
Зазначається, що експертна мовна комісія Латвії розглянула питання про те, як іменувати латиською належний країні-агресору РФ анклав - Калінінградську область.
В результаті лінгвісти заявили, що краще використати історичну назву Кенігсберг (Kēnigsberga) або Караляучі (Karaļauči).Підписуйтесь на наш Telegram канал
У свою чергу, глава МЗС балтійської республіки Едгар Рінкевич відреагував на висновки лінгвістів.
У своєму Тwitter він прокоментував цю ініціативу фразою: "Отже, Караляучі".
Раніше Варшава перейнялася проблемою історичних назв і офіційно затвердила та змінила назви міста Калініград та Калінінградської області на польську назву Крулевець.
Також депутати Сейму Литви звернулися до Державної комісії з литовської мови з пропозицією перейменувати російський Калінінград і область.
Зазначимо, Калінінградська область, яка віддалена від іншої частини Росії, межує з Польщею на півдні, Литвою — на півночі і сході. На заході область омивається водами Балтійського моря.
Анклав, де знаходиться штаб російського Балтійського флоту, був захоплений Червоною Армією у нацистської Німеччини у квітні 1945 року та переданий Радянському Союзу після Другої світової війни.