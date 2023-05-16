У Латвії планують перейменувати Калінінград

У Латвії експертна комісія з латиської мови запропонувала перейменувати Калінінград.

Про це повідомляє агенство LETA.

Зазначається, що експертна мовна комісія Латвії розглянула питання про те, як іменувати латиською належний країні-агресору РФ анклав - Калінінградську область.

В результаті лінгвісти заявили, що краще використати історичну назву Кенігсберг (Kēnigsberga) або Караляучі (Karaļauči).

У свою чергу, глава МЗС балтійської республіки Едгар Рінкевич відреагував на висновки лінгвістів.

У своєму Тwitter він прокоментував цю ініціативу фразою: "Отже, Караляучі".

Раніше Варшава перейнялася проблемою історичних назв і офіційно затвердила та змінила назви міста Калініград та Калінінградської області на польську назву Крулевець.

Також депутати Сейму Литви звернулися до Державної комісії з литовської мови з пропозицією перейменувати російський Калінінград і область.

Зазначимо, Калінінградська область, яка віддалена від іншої частини Росії, межує з Польщею на півдні, Литвою — на півночі і сході. На заході область омивається водами Балтійського моря.

Анклав, де знаходиться штаб російського Балтійського флоту, був захоплений Червоною Армією у нацистської Німеччини у квітні 1945 року та переданий Радянському Союзу після Другої світової війни.