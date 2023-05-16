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В Латвии планируют переименовать Калининград
В Латвии экспертная комиссия по латышскому языку предложила переименовать Калининград.
Об этом сообщает агентство LETA.
Отмечается, что экспертная языковая комиссия Латвии рассмотрела вопрос о том, как именовать латышский принадлежащий стране-агрессору РФ анклав – Калининградскую область.
В результате лингвисты заявили, что лучше использовать историческое название Кенигсберга (Kēnigsberga) или Караляучи (Karaļauči).Подписывайтесь на наш Telegram канал
В свою очередь глава МИД балтийской республики Эдгар Ринкевич отреагировал на выводы лингвистов.
В своем Twitter он прокомментировал эту инициативу фразой: "Итак, Караляучи".
Ранее Варшава прониклась проблемой исторических названий и официально утвердила и изменила названия города Калининград и Калининградской области на польское название Крулевец.
Также депутаты Сейма Литвы обратились в Государственную комиссию по литовскому языку с предложением переименовать русский Калининград и область.
Отметим, Калининградская область, удаленная от другой части России, граничит с Польшей на юге, Литвой — на севере и востоке. На западе область омывается водами Балтийского моря.
Анклав, где находится штаб российского Балтийского флота, был захвачен Красной Армией у нацистской Германии в апреле 1945 г. и передан Советскому Союзу после Второй мировой войны.