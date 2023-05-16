В Латвии планируют переименовать Калининград

В Латвии экспертная комиссия по латышскому языку предложила переименовать Калининград.

Об этом сообщает агентство LETA.

Отмечается, что экспертная языковая комиссия Латвии рассмотрела вопрос о том, как именовать латышский принадлежащий стране-агрессору РФ анклав – Калининградскую область.

В результате лингвисты заявили, что лучше использовать историческое название Кенигсберга (Kēnigsberga) или Караляучи (Karaļauči).

В свою очередь глава МИД балтийской республики Эдгар Ринкевич отреагировал на выводы лингвистов.

В своем Twitter он прокомментировал эту инициативу фразой: "Итак, Караляучи".

Ранее Варшава прониклась проблемой исторических названий и официально утвердила и изменила названия города Калининград и Калининградской области на польское название Крулевец.

Также депутаты Сейма Литвы обратились в Государственную комиссию по литовскому языку с предложением переименовать русский Калининград и область.

Отметим, Калининградская область, удаленная от другой части России, граничит с Польшей на юге, Литвой — на севере и востоке. На западе область омывается водами Балтийского моря.

Анклав, где находится штаб российского Балтийского флота, был захвачен Красной Армией у нацистской Германии в апреле 1945 г. и передан Советскому Союзу после Второй мировой войны.