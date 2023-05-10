Декомунізація: Польща офіційно перейменувала Калінінград та Калінінградську область

У Польщі офіційно затвердили та змінили назви міста Калініград та Калінінградської області на польську назву Крулевець.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Зазначається, що таке рішення було прийнято Комісією стандартизації географічних найменувань за межами Польщі. Воно набуло чинності 9 травня.

Відтепер для міста з російською назвою Калінінград рекомендують уживати лише польську назву Крулевець. Для адміністративної одиниці, в якій розташоване місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська.

"Місто, яке зараз має російську назву Калінінград, відоме в Польщі під своєю традиційною назвою Крулевець . Нинішня російська назва є штучною та не пов'язана ні з містом, ні з областю", - йдеться у повідомленні комісії.

Там додають, що події, пов'язані з вторгненням країни-агресора РФ в Україну, нав'язуванням так званого "русского мира" та інформаційна війна, змушують Польщу переглянути питання деяких географічних назв.

"Факт присвоєння великому місту поблизу польських кордонів імені Калініна, злочинця, який причетний до масового вбивства поляків під час Катинського розстрілу, має в Польщі емоційний, негативний характер", - підкреслили в комісії.

Зазначимо Калінінград розташований між членами ЄС та НАТО Польщею та Литвою. Анклав, де знаходиться штаб російського Балтійського флоту, був захоплений Червоною Армією у нацистської Німеччини у квітні 1945 року та переданий Радянському Союзу після Другої світової війни.

Наразі на кордоні з Калінінградською областю Російської Федерації для кращого контролю за ситуацією Польща розпочала будівництво електронного бар'єра. Роботи планують завершити восени цього року.