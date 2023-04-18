Польща зміцнює кордон з РФ: будує електронний бар'єр

На кордоні з Калінінградською областю Російської Федерації для кращого контролю за ситуацією Польща розпочала будівництво електронного бар'єра. Роботи планують завершити восени цього року.

Про це повідомив глава МВС Польщі Маріуш Камінський, пише RMF 24.

Зазначається, що електронний бар'єр, тобто систему камер і датчиків руху, встановлять на 199 кілометрах кордону. Він охопить весь сухопутний кордон з Росією, за винятком ділянки Віслинської коси, де межу вже кілька років охороняють електронні пристрої.

На будівництво електронного бар'єра передбачили понад 373 млн злотих (понад $83 млн), у тому числі 42 мільйони злотих (понад $9 млн) – на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону.

Крім того, ділянка захисного бар'єра буде розділена на дванадцять функціональних секцій. На ній встановлять близько 2 тисяч стовпів для відеоспостереження, 3 тисячі відеокамер і 700 км силових, передавальних і сигнальних кабелів.

"Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією", – зазначив Камінський.

Він запевнив, що бар'єр на кордоні з Росією буде "неймовірно сучасним" – таким, як на кордоні з Білоруссю.

"Наш східний кордон, я переконаний, буде чудово підготовлений до будь-яких протиправних дій, які пов'язані з кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами. Я переконаний, що це буде найкраще захищений кордон в ЄС", – заявив Камінський.

Наразі будівельні роботи розпочалися в районі прикордонних застав у Безледах та Семпополі.

Зазначимо, минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю.