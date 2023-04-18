Польша укрепляет границу с РФ: строит электронный барьер

На границе с Калининградской областью Российской Федерации для лучшего контроля над ситуацией Польша начала строительство электронного барьера. Работы планируют завершить осенью этого года.

Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский, пишет RMF 24.

Электронный барьер, то есть систему камер и датчиков движения, установят на 199 километрах границы. Он охватит всю сухопутную границу с Россией, за исключением участка Вислинской косы, которую уже несколько лет охраняют электронные устройства.

На строительство электронного барьера предусмотрено более 373 млн злотых (более $83 млн), в том числе 42 миллиона злотых (более $9 млн) – на укрепление рельефа на отдельных участках границы.

Кроме того, участок защитного барьера будет разделен на двенадцать функциональных секций. На них установят около 2 тысяч столбов для видеонаблюдения, 3 тысяч видеокамер и 700 км силовых, передающих и сигнальных кабелей.

"У нас будет полный мониторинг того, что происходит на границе с Россией", - отметил Каминский.

Он заверил, что барьер на границе с Россией будет "невероятно современным" – таким, как на границе с Беларусью.

"Наша восточная граница, я убежден, будет прекрасно подготовлена к любым противоправным действиям, которые связаны с кризисными ситуациями с нашими восточными соседями. Я убежден, что это будет самая защищенная граница в ЕС", – заявил Каминский.

В настоящее время строительные работы начались в районе пограничных застав в Безледах и Семпополе.

Отметим, что в прошлом году после полномасштабного вторжения России в Украину Польша начала строить стену на границе с Беларусью.