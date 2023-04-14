Финляндия начала строительство забора на границе с Россией

Финляндия начала строить первый участок забора на своей границе с Россией. Об этом сообщает международное агентство Reuters, ссылаясь на генерала пограничной службы Финляндии Яри Толппанена.

Строительство забора должно уберечь в случае атаки границы мигрантами.

Забор длиной в 200 км изготовят из стальной сетки и оснащают оборудованием для наблюдения.

"Финляндия стремится оградиться от повторения событий на восточной границе Европейского союза в Польше зимой 2021 года, когда блок обвинил Беларусь в организации кризиса, привозя мигрантов с Ближнего Востока, предоставляя им визы и толкая их через границу", - сообщают журналисты.

Вчера вблизи России в Финском заливе состоялись учения берегового флота Финляндии совместно с двумя кораблями, которые являются частью морских сил быстрого реагирования НАТО. Это первое военное мероприятие страны после вступления в Альянс.

Вместе с суднами, принадлежащими флоту Финляндии, в территориальных водах этой страны тренировались немецкий 140-метровый фрегат "Мекленбург-Передняя Померания" и 120-метровый португальский - "Бартоломеу Диас".

Отметим, что в прошлом году после полномасштабного вторжения России в Украину Польша начала строить стену на границе с Беларусью.

В апреле Латвия объявила второй этап строительства стены на границе с Беларусью. На этом этапе длина ограды составит 63,9 км.

На первом этапе на границе было построено около 54 км ограды.

В целом проект предполагает строительство 173-километровой латвийско-беларуской пограничной полосы.