Стена на границе с Беларусью. Латвия начнет второй этап строительства

Латвия в апреле начнет второй этап строительства стены на границе с Беларусью. На этом этапе длина ограждения составит 63,9 км.

Об этом сообщает портал Delfi.

На первом этапе на границе было построено около 54 км ограждения. При этом погода зимой не способствовала продолжению работ в болотистой местности. Их восстановят, когда почва станет более твердая, а температура воздуха будет стабильно выше +10 градусов.

Как отмечается, часть проблем связана с рельефом местности, ведь пограничная инфраструктура должна быть построена на крутых склонах и заболоченных участках, а дороги должны быть безопасны для движения.

Параллельно со строительством стены начата подготовка к оснащению ее современными технологиями.

В целом проект предполагает строительство 173-километровой латвийско-белорусской пограничной полосы.

Первая очередь строительства забора протяженностью 85,9 км будет завершена к началу осени 2023 года, а вторая очередь (63,9 км) и третья очередь (16,7 км) – к концу 2024 года.

Общая стоимость строительства первых двух этапов строительства приграничной инфраструктуры составляет 102,7 млн евро. Покрыть их планируется с поддержкой фондов ЕС.

Напомним, в 2021 году на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться мигранты из стран Ближнего Востока. В ноябре миграционный кризис обострился, толпа мигрантов пыталась прорвать границу штурмом. Литовские власти считали происходящее гибридной атакой со стороны Минска.

Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская заявляла, что Литва намерена отсудить в Беларуси 120 миллионов евро через Международный суд ООН в качестве компенсации за кризис с нелегальными мигрантами.

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