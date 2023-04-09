Стіна на кордоні з Білоруссю. Латвія розпочне другий етап будівництва

Латвія у квітня розпочне другий етап будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. На цьому етапі довжина огорожі становитиме 63,9 км.

Про це повідомляє портал Delfi.

На першому етапі на кордоні було збудовано близько 54 км огорожі. При цьому погода взимку не сприяла продовженню робіт у болотистій місцевості. Їх відновлять, коли ґрунт стане твердішим, а температура повітря буде стабільно вищою за +10 градусів.

Як зазначається, частина проблем пов'язана з рельєфом місцевості, адже прикордонна інфраструктура має бути побудована на крутих схилах та заболочених ділянках, а дороги повинні бути безпечними для руху.

Паралельно з будівництвом стіни розпочато підготовку до оснащення її сучасними технологіями.

Загалом проект передбачає будівництво 173-кілометрової латвійсько-білоруської прикордонної смуги.

Перша черга будівництва огорожі протяжністю 85,9 км буде завершена до початку осені 2023 року, а друга черга (63,9 км) і третя черга (16,7 км) - до кінця 2024 року.

Загальна вартість будівництва перших двох етапів будівництва прикордонної інфраструктури становить 102,7 млн євро. Покрити їх планується за підтримки фондів ЄС.

Нагадаємо, у 2021 році на кордон Білорусії з Латвією, Литвою та Польщею почали стікатися мігранти з країн Близького Сходу. У листопаді міграційна криза загострилася, натовп мігрантів намагався прорвати кордон штурмом. Литовська влада вважала те, що відбувається гібридною атакою з боку Мінська.

Міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська заявляла, що Литва має намір відсудити у Білорусі 120 мільйонів євро через Міжнародний суд ООН як компенсацію за кризу з нелегальними мігрантами.

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