Україна припинить прикордонне співробітництво з РФ та Білоруссю

Уряд схвалив проект Указу Президента України про припинення прикордонного співробітництва України з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

Зазначається, що дане рішення передбачає погодження проекту Указу Президента України про припинення дії Угоди між Україною і РФ про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань та вихід України з Меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів Республіки Білорусь, РФ та України.

"Припинення дії міжнародних договорів України відбувається відповідно до положень Віденської конвенції про право міжнародних договорів та Закону України "Про міжнародні договори України", у зв’язку з докорінною зміною обставин та систематичним невиконанням РФ та РБ своїх міжнародних зобов’язань у відносинах з Україною", - йдеться у повідомленні.

"Прийняття такого указу дозволить українській стороні виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для припинення дії вказаної угоди та меморандуму", - зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України нещодавно ухвалив рішення щодо невідкладного будівництва фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях.

Крім того, Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю у Волинській області, також роботи ведуться у Житомирській області.

Усі 229 спільних кілометрів кордону з республікою Білорусь зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб України.