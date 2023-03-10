Кабмін прийняв рішення про невідкладне будівництво фортифікаційних споруд у низці областей

Кабінет міністрів України під час засідання ухвалив протокольне рішення щодо невідкладного будівництва фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

За його словами, роботи проводитимуться, зокрема, з використанням коштів за програмою Міноборони.

А після того, як обласні військові адміністрації визначать потреби, на засідання уряду мають бути винесені пропозиції щодо збільшення фінансування.

"Це має забезпечити оперативне зведення фортифікаційних споруд для оборонних потреб там, де це необхідно", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, що в січні повідомлялося про будівництво інженерних та фортифікаційних споруд у Рівненській області. А в лютому речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко розповів про аналогічні дії на кордоні з Молдовою.