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Кабмин принял решение о неотложном строительстве фортификационных сооружений в ряде областей
Кабинет министров Украины во время заседания принял протокольное решение о неотложном строительстве фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, работы будут вестись, в частности, с использованием средств по программе Минобороны.
А после того, как областные военные администрации определят потребности, на заседания правительства должны быть вынесены предложения по увеличению финансирования.
"Это должно обеспечить оперативное строительство фортификационных сооружений для оборонных нужд там, где это необходимо", - отметил Шмыгаль.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что в январе сообщалось о строительстве инженерных и фортификационных сооружений в Ровенской области. А в феврале спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал об аналогичных действиях на границе с Молдовой.