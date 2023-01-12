На севере Украины строят инженерные и фортификационные сооружения (ФОТО)

Для обороны на севере Украины, а именно в Ровенской области, строят инженерные и фортификационные сооружения. К работе добровольно приобщаются местные жители.

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Об этом 12 января в Facebook сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

"Продолжаем готовиться к обороне населенных пунктов Ровенской области. На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения", - написал он в Facebook.

Коваль отметил, что жители громад Вараского и Сарненского районов объединились и помогают копать окопы для военных.

"Только в один из дней пришло более 150 добровольцев. Есть и работающие постоянно, даже в праздничные дни", — добавил начальник ОВА.

Кроме того, Украина строит стену на границе с Беларусью в Волынской области, а также работы ведутся в Житомирской области. В целом фортификационные сооружения возводят и обустраивают границу в регионах, граничащих с территорией России.

Напомним, что представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая, но совместные военные учения России и Беларуси постоянно обостряют ее на этом направлении.