На півночі України зводять інженерні та фортифікаційні споруди (ФОТО)

Для оборони на півночі України, а саме в Рівненській області будують інженерні та фортифікаційні споруди. До роботи долучаються місцеві жителів на добровільних засадах.

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Про це 12 січня повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Продовжуємо готуватися до оборони населених пунктів Рівненської області. На півночі активно будуємо інженерні та фортифікаційні споруди", — написав він в Facebook.

Він зауважив, що жителі громад Вараського і Сарненського районів об’єдналися і допомагають копати окопи для військових.

"Лише в один з днів прийшло понад 150 добровольців. Є і ті, хто працює постійно, навіть в святкові дні", — додав начальник ОВА.

Крім того, Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю у Волинській області, також роботи ведуться у Житомирській області. Загалом, фортифікаційні споруди зводять та облаштовують кордон в регіонах, які межують з територією Росії.

Нагадаємо, що речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована, але спільні військові навчання Росії та Білорусі постійно загострюють її на цьому напрямку.