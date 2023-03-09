Польша укрепляет границу с Беларусью (ФОТО)

Польша 9 марта начала строительство фортификационных заграждений на границе с Беларусью.

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Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"В феврале началось строительство фортификационных заграждений на границе с Калининградской областью (России – ред.). Сегодня военные начали строительство укреплений на границе с Беларусью", - отметил он.

По его словам, это часть польской стратегии обороны и сдерживания.

W lutym rozpoczęła się budowa zabezpieczeń na granicy z obwodem kaliningradzkim. Dziś żołnierze rozpoczęli stawianie umocnień na granicy z Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. pic.twitter.com/PiR6LlQlgy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 9, 2023

Напомним, Польша с 10 февраля в одностороннем порядке закрыла один из крупнейших пунктов пропуска на границе с Беларусью "Бобровники" в знак протеста против приговора в РБ к восьми годам заключения известного белорусского журналиста польского происхождения Анджея Почобута.