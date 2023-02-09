Польша в знак протеста закрывает большой пункт пропуска на границе с Беларусью

Польша с 10 февраля в одностороннем порядке закрывает один из крупнейших пунктов пропуска на границе с Беларусью "Бобровники" в знак протеста против приговора в РБ к восьми годам заключения известного белорусского журналиста польского происхождения Анджея Почобута.

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Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, он распорядился приостановить с 10 февраля движение на приграничном с Белоруссией пункте пропуска "Бобровники" ("Берестовица" на белорусской стороне).

"В связи с интересами государственной безопасности я решил приостановить с 10 февраля с 12:00 (14:00 по киевскому времени) движение на польско-белорусском пограничном переходе в Бобровниках", - написал глава МВД Польши в Твиттере.

Как сообщается на сайте правительства Польши, в связи с резолюцией Сейма Польши по делу Почобута, поручено также подготовить представление о включении в санкционный список лиц, связанных с режимом самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко, отвечающих за репрессии против поляков в Беларуси.

Кроме этого пункта пропуска на польско-белорусской границе, действующей для легкового и грузового транспорта, функционируют еще два – один для грузового, другой – для легкового транспорта.

Ранее 9 ноября 2021 года польская сторона в одностороннем порядке остановила пропуск в автодорожном международном пункте пропуска Кузница "Белостокская" (с белорусской стороны - "Брузги").

В обще сложности, между двумя странами ранее функционировали шесть пунктов пропуска, однако три из них закрыты.

Отметим, 8 февраля белорусский суд приговорил польского журналиста Анджея Почобута к восьми годам заключения. Почобут находился за решеткой почти два года.

Напомним, Польша построила уже около 150 км заграждения на границе с Беларусью. Техническая дорога вдоль заграждения проложена почти на всей длине "стены".

А вот Литва уже завершила строительство физического барьера на границе с Белоруссией.