РФ завезла в Беларусь новые подразделения военных для подготовки - пограничники

Россия завезла на территорию Беларуси новые подразделения военных для учений, но ситуация на белорусско-украинской границе остается полностью контролируемой.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Конечно, это направление достаточно напряжено из-за того, что Беларусь не перестает поддерживать Россию в войне, которую она развязала против нашей страны, и предоставляет и свою территорию, и свое воздушное пространство. Там постоянно проходят учения между подразделениями РФ и Беларуси", - отметил он.

По его словам, в настоящее время в Беларуси идут учения авиационной компоненты, которые должны завершиться 1 февраля.

Он отметил, что рядом с украинской границей не наблюдается перемещение ни военной техники, ни личного состава россиян - они преимущественно находятся на тех военных полигонах, которые предоставляет Беларусь.

По информации Демченко, всего на территории Беларуси может находиться около девяти тысяч военнослужащих РФ.

"Раньше мы фиксировали несколько большее их количество. Но те подразделения, которые уже прошли учения, были переведены обратно на территорию РФ для того, чтобы в дальнейшем перебросить (их, – ред.) на направления, где ведутся боевые действия, а на территорию Беларуси зашли новые подразделения - для проведения этих учений и собственно подготовки", - сообщил он.

Напомним, по оценкам военной разведки Украины, новое нападение россиян на Киев через Беларусь маловероятно. Основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях.