РФ завезла у Білорусь нові підрозділи військових для підготовки — прикордонники

Росія завезла на територію Білорусі нові підрозділи військових для навчання, але ситуація на білорусько-українському кордоні залишається повністю контрольованою.

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Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Звісно, що цей напрямок досить напружений через те, що Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, яку вона розв’язала проти нашої країни, і надає і свою територію, і свій повітряний простір, там постійно відбуваються навчання між підрозділами РФ і Білорусі", - зазначив він.

За його словами, наразі у Білорусі триває навчання авіаційної компоненти, яка має завершитися 1 лютого.

Він зазначив, що поряд з українським кордоном не спостерігається переміщення ні військової техніки, ні особового складу росіян - вони переважно знаходяться на тих військових полігонах, які надає Білорусь.

За інформацією Демченка, загалом на території Білорусі може знаходитися близько дев'яти тисяч військовослужбовців РФ.

"Раніше ми фіксували дещо більшу їхню кількість. Але ті підрозділи, які вже пройшли навчання, були переведені назад на територію РФ для того, щоб у подальшому перекинути (їх, – ред.) на напрямки, де ведуться бойові дії, а на територію Білорусі зайшли нові підрозділи - для проведення цих навчань і, власне, підготовки", - повідомив він.

Нагадаємо, за оцінками воєнної розвідки України, новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний. Основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках.