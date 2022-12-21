Білорусь обмежила доступ до трьох районів, які межують з Україною

У межах прикордонної смуги Лоєвського, Брагинського та Хойникського районів Гомельської області запровадили тимчасове обмеження на в'їзд. Про це 21 грудня повідомило місцеве видання "Белта" з посиланням на постанову, що опублікована на Національному правовому інтернет-порталі.

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У документі сказано: "Тимчасово обмежити в'їзд (вхід), тимчасове перебування та пересування у прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойникського районів Гомельської області".

При цьому, запевняється, що нібито обмеження не поширюються на фізичних осіб, які прямують до прикордонної смуги для виконання службових обов'язків, до місця проживання та назад.

Також людей мають пропускати, якщо вони їдуть до близьких родичів і назад. У виняткових випадках такий дозвіл може надати голова Державного прикордонного комітету або уповноважена ним посадова особа.

Постанова набирає чинності після її офіційного опублікування, тобто з 21 грудня. Коли обмеження скасують, не уточнюється.

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