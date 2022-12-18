В ЗСУ вважають, що Путін їде втягувати Білорусь у війну з Україною на суходолі

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що в ході візиту президента РФ Володимира Путіна до Білорусі йтиметься про більш широке залучення білоруської армії до війни проти України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Він зазначив, що Путін нещодавно провів службову нараду з керівництвом Збройних сил Російської Федерації, в ході якої він розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи.

"Відразу після цього він анонсував зустріч з керівництвом Республіки Білорусь, яка відбудеться незабаром. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення Збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі", - сказав Наєв.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомяла, що Білорусь зіграла ключову допоміжну роль у наступі Росії на Київ з 24 лютого, але наразі російські та білоруські війська навряд чи здатні атакувати північні області України.