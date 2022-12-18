В ВСУ считают, что Путин едет втягивать Беларусь в войну с Украиной на суше

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Беларусь речь пойдет о более широком привлечении белорусской армии к войне против Украины.

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Он отметил, что Путин недавно провел служебное совещание с руководством Вооруженных сил Российской Федерации, в ходе которого рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы.

"Сразу после этого он анонсировал вскоре встречу с руководством Республики Беларусь. На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения Вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", - сказал Наев.

Напомним, ранее разведка Британии сообщила, что Беларусь сыграла ключевую вспомогательную роль в наступлении России на Киев с 24 февраля, но российские и белорусские войска вряд ли способны атаковать северные области Украины.