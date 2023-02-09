Польща на знак протесту закриває великий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Польща з 10 лютого в односторонньому порядку закриває один із найбільших пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю “Бобровнікі” на знак протесту проти засудження в РБ до восьми років ув’язнення відомого білоруського журналіста польського походження Анджея Почобута.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Каміньський.

За його словами, він розпорядився призупинити з 10 лютого рух на прикордонному з Білорусією пункті пропуску "Бобровники" ("Берестовиця" на білоруській стороні).

"У зв'язку з інтересами державної безпеки я вирішив призупинити до подальшого рішення з 10 лютого з 12:00 (14:00 за київським часом) рух на польсько-білоруському прикордонному переході в Бобровниках", - написав глава МВС Польщі у Твіттері.

Як повідомляється на сайті уряду Польщі, у зв’язку з резолюцією Сейму Польщі у справі Почобута, доручено також підготувати подання про включення до санкційного списку осіб, пов’язаних з режимом самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка, які відповідають за репресії проти поляків в Білорусі.

Крім цього пункту пропуску на польсько-білоруському кордоні, що діє для легкового та вантажного транспорту, функціонують ще два – один для вантажного, інший – для легкового транспорту.

Раніше 9 листопада 2021 року польська сторона в односторонньому порядку зупинила перепустку в автодорожньому міжнародному пункті пропуску Кузня "Білостоцька" (з білоруської сторони - "Брузги").

Загалом, між двома країнами раніше функціонували шість пунктів пропуску, проте три з них наразі закриті.

Зазначимо, 8 лютого білоруський суд засудив польського журналіста Анджея Почобута до восьми років ув’язнення. Почобут перебував за ґратами майже два роки.

Нагадаємо, Польща збудувала вже близько 150 км загородження на кордоні з Білоруссю. Технічну дорогу вздовж загородження прокладено майже на всій довжині "стіни".

А ось Литва вже завершила будівництво фізичного бар'єру на кордоні з Білоруссю.