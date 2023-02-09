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Польща на знак протесту закриває великий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю
Польща з 10 лютого в односторонньому порядку закриває один із найбільших пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю “Бобровнікі” на знак протесту проти засудження в РБ до восьми років ув’язнення відомого білоруського журналіста польського походження Анджея Почобута.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Каміньський.
За його словами, він розпорядився призупинити з 10 лютого рух на прикордонному з Білорусією пункті пропуску "Бобровники" ("Берестовиця" на білоруській стороні).
"У зв'язку з інтересами державної безпеки я вирішив призупинити до подальшого рішення з 10 лютого з 12:00 (14:00 за київським часом) рух на польсько-білоруському прикордонному переході в Бобровниках", - написав глава МВС Польщі у Твіттері.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як повідомляється на сайті уряду Польщі, у зв’язку з резолюцією Сейму Польщі у справі Почобута, доручено також підготувати подання про включення до санкційного списку осіб, пов’язаних з режимом самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка, які відповідають за репресії проти поляків в Білорусі.
Крім цього пункту пропуску на польсько-білоруському кордоні, що діє для легкового та вантажного транспорту, функціонують ще два – один для вантажного, інший – для легкового транспорту.
Раніше 9 листопада 2021 року польська сторона в односторонньому порядку зупинила перепустку в автодорожньому міжнародному пункті пропуску Кузня "Білостоцька" (з білоруської сторони - "Брузги").
Загалом, між двома країнами раніше функціонували шість пунктів пропуску, проте три з них наразі закриті.
Зазначимо, 8 лютого білоруський суд засудив польського журналіста Анджея Почобута до восьми років ув’язнення. Почобут перебував за ґратами майже два роки.
Нагадаємо, Польща збудувала вже близько 150 км загородження на кордоні з Білоруссю. Технічну дорогу вздовж загородження прокладено майже на всій довжині "стіни".
А ось Литва вже завершила будівництво фізичного бар'єру на кордоні з Білоруссю.