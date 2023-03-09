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Польща укріплює кордон з Білоруссю (ФОТО)

Польща укріплює кордон з Білоруссю (ФОТО)
Протитанкові загородження на кордоні Польщі з Білоруссю. Фото: Twitter міністра оборони Польщі

Польща 9 березня розпочала спорудження фортифікаційних загороджень на кордоні з Білоруссю.

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Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"У лютому розпочалося будівництво фортифікаційних загороджень на кордоні з Калінінградською областю (Росії, – ред.). Сьогодні військові почали будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю", - зазначив він.

За його словами, це частина польської стратегії оборони і стримування.

Нагадаємо, Польща з 10 лютого в односторонньому порядку закрила один із найбільших пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю “Бобровнікі” на знак протесту проти засудження в РБ до восьми років ув’язнення відомого білоруського журналіста польського походження Анджея Почобута.

Автор:
Ніна Комащенко