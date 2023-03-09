Польща укріплює кордон з Білоруссю (ФОТО)

Польща 9 березня розпочала спорудження фортифікаційних загороджень на кордоні з Білоруссю.

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Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"У лютому розпочалося будівництво фортифікаційних загороджень на кордоні з Калінінградською областю (Росії, – ред.). Сьогодні військові почали будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю", - зазначив він.

За його словами, це частина польської стратегії оборони і стримування.

W lutym rozpoczęła się budowa zabezpieczeń na granicy z obwodem kaliningradzkim. Dziś żołnierze rozpoczęli stawianie umocnień na granicy z Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. pic.twitter.com/PiR6LlQlgy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) March 9, 2023

Нагадаємо, Польща з 10 лютого в односторонньому порядку закрила один із найбільших пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю “Бобровнікі” на знак протесту проти засудження в РБ до восьми років ув’язнення відомого білоруського журналіста польського походження Анджея Почобута.