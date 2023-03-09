Приїде Соловйов. У ГУР попередили, що РФ готує провокацію на кордоні України і Білорусі

Військово-політичне командування РФ планує найближчим часом проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі.

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Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Володимир Соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

"Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ", - додали у ГУР.

Також у розвідці наголосили, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.

Нагадаємо, можливість повноцінного залучення Білорусі у війну Росії проти України обговорюється вже давно. Зокрема, в червні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, щобілоруські військові мінуютьлісові дороги, об’їзні шляхи та мости у прикордонних з Україною районах.

Восени самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкрито заявив про те, що його держава бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресорки. Тоді він сказав, що білоруські військові нібито не залучені до бойових дій.