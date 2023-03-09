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Приїде Соловйов. У ГУР попередили, що РФ готує провокацію на кордоні України і Білорусі
Військово-політичне командування РФ планує найближчим часом проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
"Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Володимир Соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ", - йдеться у повідомленні.
За інформацією розвідки, для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ", - додали у ГУР.
Також у розвідці наголосили, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.
Нагадаємо, можливість повноцінного залучення Білорусі у війну Росії проти України обговорюється вже давно. Зокрема, в червні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, щобілоруські військові мінуютьлісові дороги, об’їзні шляхи та мости у прикордонних з Україною районах.
Восени самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відкрито заявив про те, що його держава бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресорки. Тоді він сказав, що білоруські військові нібито не залучені до бойових дій.