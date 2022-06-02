Білоруська армія мінує лісові дороги та об’їзні шляхи на кордоні з Україною, - Генштаб

Збройні сили Білорусі мінують лісові дороги, об’їзні шляхи та мости у прикордонних з Україною районах. Загроза завдання ракетних та авіаударів з території Білорусі залишається.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Республіки Білорусь зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону.

"Одночасно, здійснюється мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у прикордонних з нашою державою районах. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Донецькому напрямку російські окупанти продовжують застосування мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Також росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравану і Райгородка у Лиманському напрямку.

Росіяни також продовжують обстрілювати українські позиції та цивільну інфраструктуру в Сєвєродонецьку і Лисичанську. Зокрема, були нанесені авіаудари в районах населених пунктів Устинівка та Борівське.

Поблизу Борівського противник вів штурмові дії, успіху не мав. На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні та штурмові дії в районах Комишуваха, Миколаївки, Врубівки, Берестового та Білогорівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни бойових дій не проводили, проте завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі Мар’їнки. Крім того, обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Відродження, Доломітне, Торецьк, Новобахмутовка, Авдіївка, Піски, Микільське, Вугледар та інших.

"У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами у військових частинах та підрозділах 1-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії збройних сил російської федерації, продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької області", - йдеться у звіті Генштабу.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко натякнув, що якби він не переміг на виборах, Росія б напала на Білорусь. Також він нагородив співробітників білоруського КДБ за "успішну спецоперацію в Україні" щодо повернення білоруських далекобійників.