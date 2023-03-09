Приедет Соловьев. В ГУР предупредили, что РФ готовит провокацию на границе Украины и Беларуси

Военно-политическое командование РФ планирует в ближайшее время проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в РФ", - говорится в сообщении.

По информации разведки, для этого на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян. Вероятно, планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.

"Цель провокации – создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне РФ", - добавили в ГУР.

Также в разведке отметили, что Украина не проводит никаких боевых операций на территории Беларуси.

Напомним, возможность полноценного вовлечения Беларуси в войну России против Украины обсуждается уже давно. В частности, в июне 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что белорусские военные минируют лесные дороги, объездные пути и мосты в приграничных с Украиной районах.

Осенью самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко открыто заявил о том, что его государство участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Тогда он сказал, что белорусские военные якобы не вовлечены в боевые действия.