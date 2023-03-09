Путин может продолжать войну в Украине годами – военная разведка Литвы

Россия готова продолжать войну на Украине еще два года. Для этого ей хватит собственных ресурсов. Если же РФ удастся получить поддержку Ирана, Северной Кореи и, возможно, Китая, время военных действий может быть значительно увеличено.

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«Мы оцениваем, что ресурсов, которые сегодня доступны России, будет достаточно для войны такой же интенсивности, которую мы видим сегодня, еще на два года», – заявляет глава военной разведки Литвы полковник Элегиус Паулавичюс.

Он подчеркнул, что в данном вопросе даже расконсервированное устаревшее оружие способно разрушать инфраструктуру Украины, и наносит огромный ущерб, "увеличивает затраты на восстановление".

Эта война показала всю коррумпированность и неэффективность русского режима. Полномасштабное наступление обнажило недостатки военного могущества РФ и показало, что страна не в состоянии самостоятельно обеспечить свое экономическое и технологическое развитие, и зависит от других стран.

Российскому ВПК очень не хватает западных деталей и комплектующих, необходимых для разработки и модернизации ракет и вооружения. Поэтому Россия уже несколько раз обращалась к своим партнерам: Ирану, Северной Корее, Китаю, с просьбой о поставках оружия.

С самого начала полномасштабного вторжения Литва поддерживала Украину. В настоящее время страна начала формировать новый пакет военной помощи для Украины. Страна уже предоставила поддержку почти на 409 миллионов евро.

Также литовцы пожертвовали 14 миллионов евро на радары для Вооруженных сил Украины.