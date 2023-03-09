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Литва может остановить грузовые перевозки из РФ и Белоруси: названо условие
Литовская железная дорога может полностью отказаться от перевозки белорусских и российских грузов в случае принятия такого решения других стран Европейского Союза.
Об этом заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис, пишет delfi.lt.
Он отметил, что, несмотря на введение по Литовским железным дорогам "нулевой толерантности" и более строгих проверок грузов, другие страны могут продолжать осуществлять перевозки, в связи с чем "мы можем видеть всевозможные последствия".
"Со своей стороны мы максимально обеспечиваем контроль, но когда речь идет о полном отказе к нулю, нужна более широкая группа стран и уровень ЕС. В противном случае, если мы сами сделаем шаг, то могут быть разные последствия", - сказал Скуодис.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, кроме Литвы, железные дороги других стран могут осуществлять перевозку. Поэтому надо учитывать все последствия.
Министр заверил, что по этому вопросу ведется переговор с министрами Латвии и Эстонии. Пока не все государства придерживаются одинаково принципиальной позиции.
"Один вопрос – внешняя граница ЕС, второй – ситуация со всеми перевозками на внутреннем рынке. Нам нужны устойчивые и разумные решения", – сказал Скуодис.
Как пишет издание Rail.insider, генеральный директор Литовских железных дорог Эгидиус Лазаускас заявил, что компания ценит репутацию больше, чем денежные выгоды, и не прочь отказаться от всех белорусских и российских грузов.
В то же время, железнодорожники рассказывают, что вагоны с нелегальными подсанкционными грузами задерживают каждый день. В частности, 8 марта вернули более 32 фиктивных вагонов Lukoil.
Как уточнил директор по устойчивости бизнеса Литовских железных дорог Эдвинас Керза, уже задерживаются и прибывающие из Латвии грузы, а некоторые компании, даже получив сообщение перевозчика о прекращении сотрудничества, повторно пытаются обойти санкции.
"Только за ночь против 8 марта 25 фиктивных вагонов Lukoil пытались попасть в Калининградскую область под видом транзитного груза, а на самом деле он предназначался для экспорта. Развернули, вернули", - сказал Эдвинас Керза.
Ранее Еврокомиссия разрешила транзит подсанкционных российских товаров через Литву по железной дороге. Речь идет о железе и стали, цементе и древесине, угле, нефти и нефтепродуктах.