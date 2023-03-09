Литва может остановить грузовые перевозки из РФ и Белоруси: названо условие

Литовская железная дорога может полностью отказаться от перевозки белорусских и российских грузов в случае принятия такого решения других стран Европейского Союза.

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Об этом заявил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис, пишет delfi.lt.

Он отметил, что, несмотря на введение по Литовским железным дорогам "нулевой толерантности" и более строгих проверок грузов, другие страны могут продолжать осуществлять перевозки, в связи с чем "мы можем видеть всевозможные последствия".

"Со своей стороны мы максимально обеспечиваем контроль, но когда речь идет о полном отказе к нулю, нужна более широкая группа стран и уровень ЕС. В противном случае, если мы сами сделаем шаг, то могут быть разные последствия", - сказал Скуодис.

По его словам, кроме Литвы, железные дороги других стран могут осуществлять перевозку. Поэтому надо учитывать все последствия.

Министр заверил, что по этому вопросу ведется переговор с министрами Латвии и Эстонии. Пока не все государства придерживаются одинаково принципиальной позиции.

"Один вопрос – внешняя граница ЕС, второй – ситуация со всеми перевозками на внутреннем рынке. Нам нужны устойчивые и разумные решения", – сказал Скуодис.

Как пишет издание Rail.insider, генеральный директор Литовских железных дорог Эгидиус Лазаускас заявил, что компания ценит репутацию больше, чем денежные выгоды, и не прочь отказаться от всех белорусских и российских грузов.

В то же время, железнодорожники рассказывают, что вагоны с нелегальными подсанкционными грузами задерживают каждый день. В частности, 8 марта вернули более 32 фиктивных вагонов Lukoil.

Как уточнил директор по устойчивости бизнеса Литовских железных дорог Эдвинас Керза, уже задерживаются и прибывающие из Латвии грузы, а некоторые компании, даже получив сообщение перевозчика о прекращении сотрудничества, повторно пытаются обойти санкции.

"Только за ночь против 8 марта 25 фиктивных вагонов Lukoil пытались попасть в Калининградскую область под видом транзитного груза, а на самом деле он предназначался для экспорта. Развернули, вернули", - сказал Эдвинас Керза.

Ранее Еврокомиссия разрешила транзит подсанкционных российских товаров через Литву по железной дороге. Речь идет о железе и стали, цементе и древесине, угле, нефти и нефтепродуктах.