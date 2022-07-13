Єврокомісія дозволила транзит підсанкційних російських товарів через Литву залізницею

Транзит автомобільним транспортом товарів, які потрапили під санкції Європейського союзу проти Росії, між основною частиною РФ і Калінінградською областю є забороненим, проте така заборона не стосується залізничних перевезень.

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Про це йдеться у відповідному роз'ясненні, випущеному Європейською комісією. У ньому наголошується, що виникла необхідність прояснити, чи забороняють введені ЄС обмеження перевезення товарів першої необхідності транзитом через територію ЄС між несуміжними частинами РФ, зокрема підсанкційних товарів - заліза та сталі, цементу та деревини, вугілля, нафти та нафтопродуктів.

Водночас наголошується, що транзит товарів і технологій військового і подвійного призначення, що підпадають під санкції територією ЄС заборонено в будь-якому випадку.

Також Єврокомісія зазначає, що країни-члени ЄС мають забезпечити, щоб підсанкційні товари, які незаконно прибули до будь-якої частини Росії, не могли бути переміщені далі через митну територію ЄС.

При цьому члени союзу несуть юридичне зобов'язання запобігати всім можливим формам обходу санкцій ЄС, для чого мають продовжувати моніторинг двосторонніх торгових потоків між несуміжними частинами Росії та вживати відповідних заходів для запобігання порушенням.

Зокрема, країни ЄС повинні перевірити, чи знаходяться обсяги відповідного транзиту в межах середніх значень за останні три роки, що відображало б реальний попит на товари першої необхідності в пункті призначення, і що не фіксуються незвичайні потоки або застосування торгових моделей, які можуть дозволити обійти європейські санкції.

Зазначено, що у разі виявлення таких явищ відповідні країни повинні вживати всіх необхідних заходів, включаючи відмову в транзиті та утримання відповідних товарів.

Нагадаємо, що Литва з 18 червня заборонила транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області. 11 липня його було розширено за рахунок цементу та алкоголю у зв'язку з набранням чинності відповідними санкціями ЄС. Відповідно, з 10 серпня під заборону також потрапить вугілля та інше тверде викопне паливо, з 5 грудня — нафта, а з лютого 2023 року — нафтопродукти.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, реагуючи на заборону транзиту, заявляв, що Москва найближчим часом відповість на рішення Вільнюса оголосити транспортну блокаду Калінінграда, а жителі Литви нібито серйозно відчують наслідки цих заходів.

Після цього США нагадали, що будь-які військові дії РФ проти Литви як члена НАТО означатимуть агресію проти всього блоку і отримають відповідь з боку США.