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В США отреагировали на угрозы РФ Литве и напомнили о пятой статье НАТО
США заявили о полной поддержке Литвы в ее конфликте с Россией из-за запрета транзита значительной части грузов в Калининград. Любые военные действия РФ против Литвы будут означать агрессию против блока НАТО и получат ответ со стороны США.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.
"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, мы поддерживаем Литву. Наша приверженность пятой статье НАТО - постулату о том, что нападение на одного будет означать нападение на всех, - нерушима", - сказал Нед Прайс.
Он добавил, что США "приветствуют беспрецедентные экономические меры", предпринятые Литвой и другими государствами против РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что еще с 18 июня власти Литвы – в рамках санкционной политики – значительно ограничили железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов РФ. Запрет введен на транзит для большого количества санкционной продукции.
Сразу после такого решения секретарь Совбеза страны-агрессора РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, а жители Литвы, мол, серьезно ощутят последствия этих мероприятий.
21 июня Литва, не опасаясь запугиваний Кремля, ввела на своей территории ограничения на перевозку санкционных товаров между РФ и Калининградом и на грузовой автомобильный транзит.
Отметим, Калининград, зажатый между членами ЕС и НАТО Польшей и Литвой, получает поставки из России по железной дороге и по газопроводу через Литву.
Анклав, где находится штаб российского Балтийского флота, был захвачен Красной Армией у нацистской Германии в апреле 1945 года и передан Советскому Союзу после Второй мировой войны.